İsrail'in Gazze'de polis aracına düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir polis aracı hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bölgedeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği ve bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nuseyrat bölgesinde yapılan İsrail saldırısında polis aracının hedef alındığı kaydedildi.