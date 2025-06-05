İsrail Ordusu Gazze'de Hastane Avlusuna Saldırdı: 4 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 4 gazeteci hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen sağlık sektöründen bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladı.

İsrail saldırısında Semir er-Rufai, Süleyman Huccac, İsmail Bedh ve Ahmed Kalca isimli 4 gazeteci öldü.

Saldırıda bazı gazeteciler de yaralandı.

Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırılarda hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi sivil bölgeleri de hedef alıyor.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "gerçeklerin dünyaya duyurulmaması adına gözdağı vermek amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını" belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.