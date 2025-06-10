İsrail Ordusu Gazze'de Geniş Çaplı Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail Ordusu Gazze'de Geniş Çaplı Yıkım Gerçekleştirdi
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İsrail ordusu, Batı Negev yerleşimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nde operasyonlar düzenleyerek Huzza beldesinde geniş çaplı bir yıkım gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucu onlarca Filistinli direnişçi öldürüldü ve binlerce düşman altyapısı imha edildi.

İsrail ordusunun, "Batı Negev (İsrail bölgesi) yerleşimlerinin önündeki gelişmiş savunma tampon bölgesi" olarak nitelendirdiği, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzza beldesinde geniş çaplı bir yıkım gerçekleştirdiği belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son haftalarda, 188. Tugay birlikleri, Batı Negev yerleşimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, askerlerimiz için büyük bir bedel gerektiren Huzza bölgesindeki düşman altyapısını tespit ederek imha ettik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu bölgeden yüzlerce Hamas mensubun çıkarak sınırı geçtiğini ve 7 Ekim 2023'teki saldırılara katıldığı" öne sürüldü.

Bölgede düzenlenen hava saldırılarıyla onlarca Filistinli direnişçinin öldürüldüğünü iddia edilen açıklamada,"İsrail'in sınır kasabalarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için bin 200'den fazla düşman altyapısı, yerin üstünde ve altında imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar kapsamında, 25 metre derinliğinde ve 500 metre uzunluğundaki bir yeraltı tünelinin de tespit edilerek yok edildiği belirtildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda 181 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. Kurbanların çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu, 11 binden fazla kişinin kayıp olduğu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği aktarılıyor.

Kaynak: AA / Güncel
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