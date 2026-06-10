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Haaretz: İsrail, Gazze'de büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlanıyor

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'de Hamas'ın yeniden güçlendiği gerekçesiyle büyük çaplı yeni bir kara saldırısına hazırlandığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Zamir saldırı planlarını onaylarken, siyasi kaynaklar Netanyahu'nun henüz onay vermediğini aktardı.

İsrail ordusunun, devam eden ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlandığını belirtildi.

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'ye yönelik kara saldırılarının yeniden başlatılması çerçevesinde Güney Komutanlığı tarafından sunulan saldırı planlarını onayladı.

İsrail ordusu kaynaklarına göre, Güney Komutanı Yaniv Asor, "Hamas'ı silahsızlandırabilecek, buna istekli veya gerçekten muktedir hiçbir uluslararası kuruluşun olmadığını, bunun da İsrail ordusunun eninde sonunda Gazze'de büyük bir saldırı düzenlemesini gerektirdiğini" savundu.

İsrail ordusundan üst düzey komutanlar, Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylanan saldırı planlarının uygulanması için baskı yaparken, Asor da kapalı toplantılarda saldırıların işgal altındaki bölgelerle sınırlı kalmayacağına işaret etti.

Siyasi kaynaklar ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma söylemlerine karşın İsrail ordusunun saldırı planlarını henüz onaylamadığını kaydetti.

Böyle bir saldırı durumunda İsrail ordusunun, Filistinlilerin sürgün edilerek sıkıştırıldığı Gazze kentinin merkezindeki mülteci kampları dahil olmak üzere çok yoğun nüfusun yaşadığı alanlara gireceği iddia edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı kapsamında Ekim 2025'te varılan mutabakata rağmen İsrail'in Gazze'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin Gazze'ye girmesine hala izin vermediği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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