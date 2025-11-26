Haberler

İsrail Ordusu Gazze'de Bombardımana Devam Ediyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda ve güneyinde çeşitli konutları patlayıcılarla hedef alarak bombardımanlarına devam ediyor. Haftalarca süren yıkım faaliyetleri sonucu 342'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğusunda yer alan bazı konutları patlayıcılarla yerle bir ederken, topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu mahallelerini vurdu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kontrol ettiği bölgelerde bazı binaları patlayıcılarla yıktığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail topçularının yine işgali altındaki Han Yunus kentinin doğu kesimlerini bombardımana tuttuğu belirtildi.

İsrail'in işgali altında bulunan ve Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgelerde, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri sürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" adı verilen ve Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bölgeye çekilmişti.

Gazze hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail 10 Ekim'den beri anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal ederek 342'den fazla Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
