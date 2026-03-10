Haberler

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bir ev ve çadıra iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Kudra ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentinde ise İsrail ordusunun kentin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde cep telefonlarının şarj edilmesi için kullanılan ve internet ağı bulunan bir çadıra hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Her iki saldırı sonucunda da çevredeki alanlarda maddi hasar oluştuğu, yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun söz konusu iki saldırıyı yapmadan hemen önce hedef alınan bölgelerin boşaltılması yönünde bölge sakinlerinin telefonlarına uyarı bildirimleri geldiğini kaydetti.

İsrail ordusunun günün erken saatlerinden Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları düzenlediği, İsrail donanmasının da Gazze kenti açıklarında ateş açtığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
