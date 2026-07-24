Haberler

İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bazı evleri ve ticari tesisleri hava saldırılarıyla bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bazı evleri ve ticari tesisleri hava saldırılarıyla bombaladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu saldırıda bazı sivil vatandaşların yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bir dizi saldırıyla hedef aldığına işaret edilen haberde, kuzeydeki Gazze kenti ve el-Faluca bölgesinde de evlerin savaş uçaklarıyla bombalandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladıkları vurgulanan haberde, İsrail'in Gazze kentinde ticari bazı tesisleri de hava saldırılarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi

Avrupa'dan Rusya'ya ağır darbe! Son 4 yılın en büyüğü
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı