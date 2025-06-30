İsrail Ordusu, Filistinlilere Yardım Dağıtımında Ateş Açtıklarını Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açtığını itiraf eden üst düzey bir askeri yetkilinin açıklamalarını aktardı. Olayların ardından ordunun konuyu çözmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusu Güney Komutanlığı üst düzey yetkilisinin, Gazze Şeridi'nde sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açıldığını kabul ettiğini aktardı.

Haaretz'in haberine göre, üst düzey yetkili bunun tekrar yaşanmaması için çalışıldığını belirtti.

Gazete, geçen günlerde Gazze'deki sözde insani yardım noktasında Filistinlilere ateş açan İsrailli subay ve askerlerin itiraflarına yer vererek İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere farklı silahlarla doğrudan ateş açıldığını ifşa etti.

Haaretz bu kez de "İsrail ordusu Güney Komutanlığının yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açarak ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu kabul ettiğini" yazdı.

Güney Komutanlığındaki üst düzey subay, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin "rastgele" topçu ateşi sonucu öldürüldüğü bazı olaylar olduğunu, düzeni sağlamak bahanesiyle ateş açıldığını fakat ordunun şu anda "bu sorunu çözmeye çalıştığını" savundu.

Haaretz, askerlerin ateş açma emri aldığını ifşa etmişti

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Mutlu son! Abraham 4 yıllık imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Naci Görür'den ilk yorum! Hakkari'deki depremde 6 Şubat detayı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.