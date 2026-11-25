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İsrail ordusu, cezaevlerinde maruz kaldığı ihlalleri anlatan Filistinli gazeteci Samer Huveyra'nın Mayıs 2027'ye kadar herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutuklu kalmasına karar verdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bir askeri yargıcın soruşturmada usulsüzlükler tespit ederek Huveyra'nın kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmesinin ardından İsrail ordusu, gazetecinin yargılanmaksızın mayısa kadar tutuklu kalması talimatını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinden olan ve Filistin radyo istasyonu Radio Hayat'ta çalışan Huveyra, 9 ay alıkonulduktan sonra Ocak 2026'da serbest bırakılmıştı. Huveyra, cezaevinde yaşanan açlık ve tıbbi ihmali Haaretz'e anlatmasından 3 hafta sonra, 2 Kasım'da yeniden gözaltına alındı.

Huveyra'nın paylaştığı haberler, tutuklanma gerekçesi olarak öne sürüldü

İsrail ordusu, Huveyra'nın çevrim içi ortamda "terör faaliyetlerini" kışkırttığını öne sürdü.

Savcılar, iddianame hazırlarken Huveyra'yı tutuklu tutabilmek için onlarca sosyal medya paylaşımını gerekçe gösterse de yapılan incelemede paylaşımların büyük çoğunluğunun meşru haber içerikleri olduğu ortaya çıktı.

Savcıların özellikle öne çıkardığı iki paylaşımın ise Huveyra'nın bir önceki tutukluluk sürecinden önceye, yani Ocak 2025'e ait olduğu belirlendi.

Huveyra ise soruşturmacıların söz konusu 2 paylaşımla ilgili kendisini daha önce zaten sorguladığını vurguladı.

Gazetecileri Koruma Komitesinden İsrail'e kınama

Öte yandan, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Huveyra'nın gözaltına alınmasını kınayarak İsrail'e tutuklu Filistinli gazetecileri serbest bırakması yönündeki çağrısını yineledi.

CPJ, İsrail'in bazıları suçlama yöneltilmeksizin olmak üzere 38 Filistinli gazeteciyi alıkoyduğunu bildirdi.

Delillerin gizli tutulması nedeniyle daha önce Megiddo ve Nafha cezaevlerinde 9 ay boyunca neden idari tutuklu olarak kaldığını hala bilmediğini ifade eden Huveyra, geçen ay Haaretz'e verdiği demeçte Filistinli esirlerin aç bırakıldığını ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Gözaltındayken uyuz hastalığına yakalandığını ve 22 kilo kaybettiğini aktaran Huveyra, "Bazıları koltuk değnekleriyle, bazıları yürüteçlerle yürüyor, diğerleri ise birbirine yaslanarak ayakta duruyor. Onlara 'zombiler' diyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Huveyra, Ocak 2026'da cezaevinden tahliye edilmiş ve 9 yaşındaki oğlu onu tanıyamamıştı. Serbest bırakıldığı an cezaevinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattığı kısa bir video, binlerce kez paylaşılmıştı.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre ise İsrail hapishanelerinde 90'ı kadın ve 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 350 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA