Haberler

İsrail ordusundan Gazze'de Filistinli esire işkence yapıldığı itirafı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de alıkonulan bir Filistinli esire askerler tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, sosyal medyada geniş çapta yayılan ve infiale yol açan işkence fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ordu, son 24 saat içinde Filistin sosyal medya hesaplarında yayınlanan, Gazze'den bir kişinin elleri bağlı, gözleri sarılı bir şekilde yatağa bağlandığı ve sırtına bir demir çubuğun tutturulduğu görüntülerin gerçek olduğunu ve olayın Gazze Şeridi'nde yaşandığını doğrulamaktadır."

Söz konusu olayın arkasındaki koşullara ilişkin askeri bir soruşturma başlatıldığını iddia eden sözcü, soruşturma sonuçlarına göre sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını öne sürdü.

İsrail Ordu Radyosu, Filistinli esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve yüzüstü şekilde bir yatağa bağlanarak sırtına demir çubuk monte edilmiş haldeki fotoğrafını paylaşırken, olayın tam olarak ne zaman ve Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine dair detay vermekten kaçındı.

Görüntüler, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilere yönelik uyguladığı acımasız gözaltı koşullarını ve sistematik işkence yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin esir kurumlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın, çocuk ve idari tutukluların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve Filistinli yetkililer, İsrail'in esirlere yönelik sistematik işkence, kasıtlı aç bırakma, tıbbi ihmal ve hak ihlalleri uygulamakta olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Said Amori
Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar

Sürücüler dikkat! Son nokta koyuldu, işte tüm yeni yasaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastaneden paylaşıldı! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak

Karşılıksız çek skandalından sonra radikal kararı aldı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı