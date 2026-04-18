Haberler

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin Filistinli çocuğa şiddeti kameraya yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Mugayyir beldesinde 2 Filistinli çocuğu alıkoyması ve birine şiddet uygulaması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun baskınları sırasında sık sık saldırı ve ihlallere maruz kalıyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli çocuğu alıkoyduğu ve çocuklardan birine şiddet uyguladığı ana ait görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada aktivistler tarafından paylaşılan görüntülerde, 3 İsrail askerinin 2 çocuğu alıkoyduğu görüldü.

Görüntülerde askerlerden birinin, küçük yaşlardaki bir çocuğu sert biçimde ittiği, diğer askerlerin ise ikinci çocuğu alıkoyduğu yer aldı.

Bir başka görüntüde de iki çocuğun, bölgeden çekilmeden önce İsrail ordusuna ait askeri aracın yanında yerde oturtulduğu görüldü.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun El-Mugayyir beldesinin yanı sıra Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit ile batısındaki Beytunya beldelerine de baskın düzenlediğini, ancak herhangi bir gözaltı bilgisinin paylaşılmadığını belirtti.

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında sık sık saldırı ve ihlallere maruz kalıyor.

Resmi verilere göre İsrail, hapishanelerde yaklaşık 360 Filistinli çocuğu tutuyor. Bu çocukların, yetişkin Filistinli tutukluların maruz kaldığı ağır koşullara benzer şartlarda tutulduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerine hemen her gün baskınlar düzenlerken, bu baskınlara vatandaşların canlarına ve mallarına yönelik saldırılar da eşlik ediyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

Bu takımı kim yenecek?
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

Bu takımı kim yenecek?
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum