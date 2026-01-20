İsrail Ordusu Batı Şeria'nın Güneyinde Yeni Bir Saldırı Dalgası Başlattı
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Cebel Cuhar mahallesini abluka altına alarak büyük bir askeri operasyona başladı. Olay, Filistinli ve İsrailli kaynaklar tarafından 19 Ocak 2026 tarihinde bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel