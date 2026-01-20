Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'nın Güneyinde Yeni Bir Saldırı Dalgası Başlattı

Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Cebel Cuhar mahallesini abluka altına alarak büyük bir askeri operasyona başladı. Olay, Filistinli ve İsrailli kaynaklar tarafından 19 Ocak 2026 tarihinde bildirildi.

EL HALİL, 20 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Cebel Cuhar mahallesi çevresini ablukaya alan İsrail güçleri, 19 Ocak 2026.

Filistinli ve İsrailli kaynakların pazartesi günü bildirdiğine göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde büyük ölçekli bir askeri operasyon başlattı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
