İsrail, Gazze'de 'sarı hat' saldırısı: 73 bin can kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "sarı hat" bölgesinde bir patlayıcının infilak ettiğini ve silahlı kişilerin bölgeye ateş açtığını ileri sürerek saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, " Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sarı hat bölgesinde Hamas'a ait bir patlayıcı infilak etti. Ayrıca silahlı kişiler aynı bölgeye ateş açtı. Askerlerimiz arasında yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun ardından İsrail güçlerinin "sarı hat bölgesine derhal saldırı düzenlediği" belirtilerek, yaşananların Hamas tarafından gerçekleştirilen bir "ihlal" olduğu öne sürüldü.

"Sarı hat", Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgeler ile batısında Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayıran varsayımsal sınır olarak biliniyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "sarı hat" olarak adlandırılan sınırı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1265 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 198 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 813 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 399'a, yaralı sayısının ise 174 bin 310'a yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA