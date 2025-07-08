İsrail Ordusu Beyt Hanun'u Kuşattı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 5 askerinin öldüğü ve 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesini "her yönden" kuşattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, saldırılarla yaşanmaz hale getirdikleri Beyt Hanun beldesine, dün 5 askerin pusuya düşürülüp öldürülmesinin ardından kuşatma uyguladıklarını belirtti.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada ise Hamas'ın üstlendiği, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 5 İsrail askerinin öldürüldüğü pusunun 1,5 saate yakın sürdüğü aktarıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üç patlayıcı maddeyi infilak ettirdiği ve makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde İsrail askerlerine karşı gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmiş, bunun "zayıf İsrail ordusunun prestijine indirilmiş yeni bir darbe" olduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusu ise ölen askerlerin Moshe Nissim Frech, Meir Shimon Amar, Noam Aharon Musgadian ve Başçavuş Moshe Shmuel Noll ile Kuzey Tugayı'ndan Benyamin Asulin olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 888'e yükseldiği açıklanmıştı.