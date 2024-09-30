İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail ordusu, Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah'ın etkili olduğu bölge dışında ilk kez saldırıda bulundu. Saldırının hedefinin Cemaati İslami'nin bir mensubu olduğu iddia ediliyor.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.
Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.
Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.