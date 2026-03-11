İsrail ordusu, Beyrut'ta yüksek katlı 50 binayı yıktığını itiraf etti

İsrail ordusu, Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılarda yüksek katlı 50 binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

İsrail ordusunun havadan ve denizden yaklaşık 200 mühimmat kullanarak Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırıları sürdürdüğünü belirten Adraee, bölgede Hizbullah altyapısının, silah depolarının, merkez komuta karargahının ve Beyrut'taki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri karargahının hedef alındığını iddia etti.

Adraee, Beyrut'ta yaklaşık 70 hedefe saldırı düzenlendiğini belirterek 50 yüksek katlı binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.

Lübnan'daki Filistin İslami Cihad hareketinin lideri olarak bilinen Adnan el-Osman'ın ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki topçu birliklerinin başında bulunan Zaid Ali Cuma'nın öldürüldüğünü öne süren Adraee, DMO Kudüs Gücüne bağlı 5 komutanın da öldürüldüğünü savundu.