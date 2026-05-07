Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı'nın öldüğünü iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut şehrine ateşkesten sonra düzenlediği ilk hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti. Saldırının talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz tarafından verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen saldırıda Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un öldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusu, saldırıya ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri de paylaştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Katz, saldırının talimatını Başbakan Binyamin Netanyahu ve kendisinin verdiğini belirtmişti.

İsrail basını, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?