Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu, Batı Şeria’da gözaltına aldığı Al Jazeera muhabirini serbest bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlenen baskında 10'dan fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda, aralarında Al Jazeera muhabiri ve bir kadının da bulunduğu 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına alırken, muhabir daha sonra serbest bırakıldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde evlerine baskın düzenlenip arama yapılan, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesine düzenledikleri baskında da evlerinde arama yaptıkları 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde ve Tubas kentindeki Tammun beldesinde de birer kişi gözaltına alındı.

İsrail askerleri Beytüllahim kent merkezindeki Favagira Mahallesi'nde, evine baskın düzenledikleri 18 yaşındaki Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Ayn Yabrud Köy Meclisi Başkanı Luey Nevvaf'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde evine baskın düzenledikleri Al Jazeera muhabiri Muntasır Nasır'ı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti