İsrail ordusu, Batı Şeria’da gözaltına aldığı Al Jazeera muhabirini serbest bıraktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda, aralarında Al Jazeera muhabiri ve bir kadının da bulunduğu 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına alırken, muhabir daha sonra serbest bırakıldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde evlerine baskın düzenlenip arama yapılan, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesine düzenledikleri baskında da evlerinde arama yaptıkları 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde ve Tubas kentindeki Tammun beldesinde de birer kişi gözaltına alındı.

İsrail askerleri Beytüllahim kent merkezindeki Favagira Mahallesi'nde, evine baskın düzenledikleri 18 yaşındaki Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Ayn Yabrud Köy Meclisi Başkanı Luey Nevvaf'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde evine baskın düzenledikleri Al Jazeera muhabiri Muntasır Nasır'ı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA