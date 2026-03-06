Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Cenin, Nablus, Eriha ve Beytüllahim kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askeri araçlarının söz konusu kentlerde çeşitli noktalarda konuşlandığı, giriş çıkışları kontrol ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği, baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var