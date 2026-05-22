İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düğünü basarak Filistinli damadı gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli damadı düğün salonuna baskın yaparak gözaltına aldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Cenin kentinin kuzeyinde yer alan Bartaa beldesinde Filistinlilerin düğün salonuna baskın yaptığı belirtildi.
İsrail ordusunun baskın yaptığı düğünde, Filistinli damat Yezin Muhammed Kubha'yı gözaltına aldığı ifade edildi.
İsrail güçlerinin düğün salonuna baskın yaparak damadı gözaltına aldığına ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.