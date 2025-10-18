İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Cenin kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Kad ve yakınlarındaki Vadi İzzeddin bölgesinde iki Filistinli ailenin evine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'taki Beyta beldesinde de İsrail güçleri, evler ve iş yerlerini arayarak, kasabanın tüm girişlerini kapattı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.