İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın 2. gününde Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 2. gününde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede baskın ve saldırılar ciddi şekilde arttı.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 2. gününde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin birçok mahallesinde konuşlandı.

Filistinlilerin evlerine zorla giren İsrail askerleri, Kalkilya'da 6, Tulkerim'de bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4, Sumu beldesine düzenlediği baskında da bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentine düzenlediği baskınlarda 5 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, Tamun beldesinde de bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
