İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Selfit kentinin Brukin beldesindeki birçok eve baskın düzenleyerek arama yaptı. İsrail'in beldede düzenlediği baskında 7 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'un doğusuna da baskın yapan İsrail ordusu, evlerde arama yaptı ve 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El-Halil kentinin güneyindeki Zahiriye beldesinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı ve çok sayıda eve baskın düzenledi.

Öte yandan yerel kaynaklar, yerleşimci İsraillilerin, El Halil'in batısındaki Celatiye bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini iki gün önce işgal ederek toprağı sürmeye başladıklarını aktardı.

İşgal ettikleri tarım arazilerine İsrail bayrakları asan yerleşimci Yahudilerin, Celatiye bölgesine giden yolu toprak setler ve taşlarla kapattıkları, Filistinlilerin hareket etmesini ve arazilerine ulaşmasını engelledikleri kaydedildi.