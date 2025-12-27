Haberler

İsrail ordusu Gazze'nin doğusuna yine saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki işgal altındaki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ederek, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki işgal altındaki bölgelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi ile Tuffah Mahallesi'ndeki bölgelere art arda hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları da İsrail askeri araçlarının aynı bölgelere rastgele ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği bölgelerden biri olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 1 Filistinliyi öldürmüştü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı

Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, ekipler harekete geçti
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak