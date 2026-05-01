Haberler

İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Lübnan'ın Güneyinde 40'tan Fazla Noktaya Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkese rağmen, Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü altyapı unsurlarını hedef almaya devam ettiğini ve son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyinde 40'tan fazla noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenledikleri 40'tan fazla noktada Hizbullah unsurlarının faaliyet gösterdiği komuta merkezleri, askeri binalar ve diğer altyapı unsurlarının bulunduğu iddia edildi. Bu yapıların, İsrail ordusuna ve İsrail'e yönelik "terör planlarının" yürütülmesinde kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'a ait en az dört insansız hava aracının (İHA) engellendiği ifade edildi. İHA'lardan birinin sınırı aşarak İsrail'in kuzeyindeki Rosh Hanikra bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olduğu, diğer üç İHA'nın ise İsrail hava sahasına girmeden önce Lübnan'ın güneyinde düşürüldüğü aktarıldı.

Saldırılar İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda 16 Nisan'da varılan on günlük ateşkesin, daha sonra 3 hafta daha uzatıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

