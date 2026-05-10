Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ihlal edilerek Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef alması sonucu 2 Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti. Saldırılar devam ederken, sivil savunma ekipleri cenazeleri bölgeden çıkarmak için çalışmalara başladı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Şakra ve Safad Battih beldelerini hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur'a bağlı Kalile-Deyr Kanun kara yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekiplerinin, Lübnan ordusuyla koordinasyon halinde cenazeleri bölgeden çıkarmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

İsrail'e ait İHA'lar, Sur'da Semaiyye ve Kalaviye beldeleri ile Ramadiyye-Şaitiyye kara yolunu da hedef aldı.

Nebatiye kentinde ise 1 kişi mağazası önünde düzenlenen saldırıda yaralandı.

Sur'a bağlı Ramadiyye beldesi yakınlarında bir tavuk yemi fabrikası da İsrail İHA'larınca hedef alındı.

Başkent Beyrut'ta ise sabah saatlerinden bu yana İsrail İHA'sı alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu