İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Şakra ve Safad Battih beldelerini hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur'a bağlı Kalile-Deyr Kanun kara yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekiplerinin, Lübnan ordusuyla koordinasyon halinde cenazeleri bölgeden çıkarmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

İsrail'e ait İHA'lar, Sur'da Semaiyye ve Kalaviye beldeleri ile Ramadiyye-Şaitiyye kara yolunu da hedef aldı.

Nebatiye kentinde ise 1 kişi mağazası önünde düzenlenen saldırıda yaralandı.

Sur'a bağlı Ramadiyye beldesi yakınlarında bir tavuk yemi fabrikası da İsrail İHA'larınca hedef alındı.

Başkent Beyrut'ta ise sabah saatlerinden bu yana İsrail İHA'sı alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.