İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen işgal ettiği bölgelerde hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, kuzeydeki Gazze kenti ile güneydeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, topçu atışlarıyla eş zamanlı Han Yunus'un doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyuldu.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde de İsrail ordusu hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerinde kontrolünü sürdürerek bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını işgale devam ediyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.