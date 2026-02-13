Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da haber takibi yapan Al Jazeera ekibine ateş açtı

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Al Jazeera ekibine ateş açtığı ve ekipmanlarının zarar gördüğü belirtildi. Muhabir Servet Şakra, askerlerin ekibe gerçek mermiyle ateş açtığını açıkladı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısını takip eden Al Jazeera ekibine ateş açtığı bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ekranlarından "son dakika" olarak paylaşılan haberde, İsrail ordusunun Nablus'un Telfit beldesindeki ekibine ateş açtığı, olayda yayın ekipmanlarının kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Al Jazeera muhabiri Servet Şakra da canlı yayında yaptığı açıklamada, askerlerin ekibe gerçek mermiyle ateş açtığını, ardından da doğrudan kamera ekipmanlarını hedef alan bir gaz bombası attığını söyledi. Şakra, gaz kapsülünün ekipmanların bir kısmını kırdığını ifade etti.

Haber ekibinin açık ve askerler tarafından net şekilde görülebilen bir noktada bulunduğunu vurgulayan Şakra, kendilerinden bölgeyi terk etmelerinin istenmediğini, buna rağmen doğrudan hedef alındıklarını kaydetti.

İsrail ordusundan, Al Jazeera'nın açıklamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, hükümetin 5 Mayıs 2024'te aldığı Al Jazeera'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu.

Karar kapsamında Al Jazeera'nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

