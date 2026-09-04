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Kusra'da Abluka: Aktivistlere İzin Yok

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- Aktivistlerin getirdiği gıda ve su, bir araca yüklenerek Filistinlilere gönderildi

KUSRA (AA) – İsrail ordusu, aktivistlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde ordunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ablukası altında yaşayan Filistinlilere ulaşmasına izin vermedi.

Yaklaşık 50 İsrailli aktivist, İsrail ordusunun kapalı bölge ilan ettiği Ras el-Ayn bölgesine ulaşmak için Kusra'ya geldi.

İsrail ordusu, bölgeye çıkan yolu çok sayıda asker ve araçla kapatarak aktivistlerin tepedeki 3 evde abluka altında yaşayan Filistinlilere ulaşmasına engel oldu.

Aktivistlerin getirdiği su ve gıda yardımı, İsrail ordusu ile yapılan pazarlığın ardından bir araca yüklenerek Filistinlilere gönderildi.

Kusra Konseyi Başkanı Abdülazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Ras el-Ayn Dağı çevresinde bulunan üç evin kuşatılmasının 27. gününe giriyoruz. Bu aileler Kusra kasabası çevresinden tamamen izole edilmiş durumdalar." dedi.

Aktivistlerin 3 aileye uygulanan kuşatmayı kırmaya çalışmasının değerli olduğunu vurgulayan El-Vadi, "İşgal güçlerinin Ras el-Ayn Dağı çevresindeki varlığı süreklidir; bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiler, dağın tüm çevresine demir ve beton kapılar kurdular." diye konuştu.

"Bu tam olarak etnik temizlik"

İsrailli aktivist Itay ise "Buradayım çünkü tam da benim ve sizin gibi olan insanlar burada kuşatma altında; yiyecek, su ve ilaç yok. Çünkü bazı yerleşimci teröristler yardımın içeri girmesini engelliyor." dedi.

Kusra'da abluka altındaki Filistinlileri tanımasa da "kardeş gibi" gördüğünü kaydeden İsrailli aktivist, "Terörist yerleşimciler ise benim düşmanım. Sadece yerleşimciler değil; onların arkasında olan, onlara yardım eden, destekleyen ve onları teşvik eden tüm hükümet. Hepsi benim düşmanım, çünkü onlar insanlığın düşmanı." ifadelerini kullandı.

Yaşananlara tepki gösteren İsrailli aktivist, "Tüm bölgelerde olduğu gibi, Filistinlileri sınır dışı etmek, onları sürmek, dışarı atmak istiyorlar; böylece tüm toprağa kendileri sahip olabilsinler. Bu tam olarak etnik temizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve maskeli İsrailliler Kusra'ya saldırmıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sakinlerini yıldırıp terk etmeye zorlamak ve evleri gasbetmek amacıyla 9 Ağustos'ta Kusra'da Filistinlilerin yaşadığı 3 konutu abluka altına almış, bahçesine çadır kurdukları evlere Filistinlilerin giriş çıkışlarını, gıda, su ve elektriğe erişimlerini engellemişti.

Geçen hafta da kamyon kasalarında gelen Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli, Kusra beldesinde ve Calut köyünde Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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