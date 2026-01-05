Haberler

İsrail ordusu, Kuneytra kırsalında ateş açarak 5 koyunu telef etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra kırsalında koyun sürülerine ateş açarak 5 koyunu telef ettiği bildirildi. Bu saldırı, İsrail'in bölgedeki ihlallerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlalleri sürdüren İsrail ordusunun, Kuneytra ili kırsalında koyun sürülerine ateş açarak hayvanları telef ettiği bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki el-Rafid köyünde bir koyun sürüsüne ateş açarak 5 koyunu telef etti.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Kuneytra ve Dera'da sık sık sivilleri gözaltına alma, kontrol noktaları kurma tarım arazilerine zarar verme gibi ihlallerde bulunuyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri