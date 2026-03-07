İsrail'in İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı.

İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti.

Bu duyuru ile eşzamanlı olarak İsrail'de de siren sesleri duyulmuştu.