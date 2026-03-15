İsrail Ordu Sözcüsü, İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürdüreceklerini duyurdu

Güncelleme:
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yönelik saldırıların en az üç hafta daha süreceğini açıkladı. Planların, Hamursuz Bayramı'na kadar hazır olduğu ve kapsamlı saldırı planlarının mevcut olduğu belirtildi.

TEL İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile hedef aldıkları İran'a saldırıların en az üç hafta daha devam edeceğini açıkladı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen üç hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.

Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha