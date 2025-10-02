Haberler

İsrail Ordu Saldırısında Alıkonan Aktivistler Sınır Dışı Ediliyor

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin, İsrail'e götürüldüğü ve buradan Avrupa'ya sınır dışı edileceği bildirildi. Alıkonulanlar arasında Greta Thunberg'in de bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
