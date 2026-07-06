İsrail'de 7 Ekim olaylarını soruşturacak "siyasi komite"ye dair yasa tasarısı ilk okumadan geçti

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 olaylarını soruşturacak "siyasi" bir soruşturma komisyonunun kurulmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada oyladı.

İsrail Kanal 12 televizyonu haberine göre Meclis'te, 7 Ekim 2023'te yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapacak siyasi bir komitenin oluşturulmasını öngören yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Söz konusu yasa tasarısı, 120 sandalyeli Meclis'te 59 milletvekilinin "evet" oyuyla ilk okumadan geçti.

Tasarının yasalaşması için Meclis'te ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

İsrail muhalefeti ise Meclis'te yapılan oylamayı boykot etti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalefet, hükümetin Meclis Genel Kuruluna sunduğu siyasi soruşturma komitesine dair yasa tasarısıyla ilgili oylamayı boykot ediyor." ifadelerini kullandı.

Lapid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek amacı Holokost'tan bu yana Yahudi halkının başına gelen en büyük felaketi örtbas etmek ve bununla ilgili bir soruşturmayı engellemek olan bir maskaralığın parçası olmayacağız."

Kanal 12 televizyonunun haberinde, 7 Ekim olaylarıyla ilgili kurulacak soruşturma komitesinin, siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağına işaret edildi.

Hatta komiteyi oluşturacak üyelerin yarısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından belirleneceğine dikkati çekilen haberde, diğer yarısını oluşturacak üyelerin ise muhalefet tarafından belirlenebileceği ancak muhalefetin yasa tasarısını boykot ettiği kaydedildi.

Haberde, komitenin, Netanyahu tarafından atanacak üyelerle sınırlı olsa dahi çalışmalarına başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 98, yaralıların sayısının 173 bin 571 olduğu belirtildi.