Filistin Cenazeleri İçin Yüksek Mahkemeye Başvuru

İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere ait tüm cenazelerin "derhal ve koşulsuz" şekilde teslim edilmesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe verildi.

Kudüs Hukuk Yardımı ve İnsan Hakları Merkezi ile Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iki kuruluşun, "Rakamlar Mezarlığı" ile İsrail morglarında tutulan Filistinlilerin cenazelerinin derhal ve koşulsuz olarak ailelerine teslim edilmesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde son İsrailli esir Ran Gvili'nin de cesedine ulaşılmasıyla birlikte, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma konusunda İsrail hükümetinin elinde herhangi bir yasal gerekçe kalmadığı vurgulanan açıklamada, dilekçenin de bu gelişmenin ardından verildiği kaydedildi.

Bu gerekçenin ortadan kalkmasına rağmen cenazelerin alıkonulmaya devam etmesinin, uluslararası insancıl hukukun yanı sıra İsrail Yüksek Mahkemesi'nin daha önce aldığı kararların da ihlali olduğu vurgulandı.

Dilekçede, İsrail Yüksek Mahkemesi'nden, "Filistinlilere ait cenazelerin kimlik tespitini mümkün kılacak şekilde ailelerine teslim edilmesi ve yıllardır süren acıların sona erdirilmesi için karar alınmasının talep edildiği" aktarıldı.

İsrail'in hala 777 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, bunlardan 96'sının esir, 77'sinin çocuk, 10'unun kadın cenazesi olduğu, bunun yanı sıra Gazze'den de kimlikleri tespit edilmemiş yüzlerce kişinin cenazesinin alıkonulduğu kaydedildi. Bunun, bir çeşit toplu cezalandırma ve hem yaşayanların hem de ölülerin insanlık onurunun çiğnenmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in işlediği bu suçlara sessiz kalışının, cezasızlığı teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma politikasına son vermesi için İsrail'e baskı yapması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi Eylül 2019'da, "ileride pazarlık kozu" olarak kullanmak amacıyla ordu komutanına, öldürülen Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma ve geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar almıştı.

İsrail yönetimi, ailelerine teslim etmediği Filistinlilerin cenazelerini "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.