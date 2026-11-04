İsrail mahkemesi seçim soruşturmasında son aktivistin serbest bırakılmasına hükmetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail mahkemesi, 27 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine "yabancı müdahale" edildiği iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan son aktivisti de şartsız serbest bıraktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Bi'r Seba (Beerşeva) Sulh Mahkemesi, seçimlerde Birleşik Arap Listesi lehine rüşvet vermekle suçlanarak gözaltına alınan Filistin asıllı İsrail vatandaşı İbrahim el-Karibi'nin salıverilmesine hükmetti.

Kararda, polisin tutukluluğun devamına yönelik itirazının herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadığı vurgulandı.

İsrail polisi, 27 Ekim'deki seçim günü Filistin asıllı 3 aktivisti gözaltına almış ve mahkeme kararı olmaksızın evlerinde arama gerçekleştirmişti.

Gözaltıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, söz konusu kişileri "seçimleri çalma girişiminde bulunmakla" suçlayan propaganda içerikleri yayımlamıştı.

Gözaltına alınan diğer 2 aktivist ise daha önce serbest bırakılmıştı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA