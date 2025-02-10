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İsrail Mahkemesi'nden Filistinli Kitapçılara Gözaltı Kararı

İsrail Mahkemesi'nden Filistinli Kitapçılara Gözaltı Kararı
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İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, kitapçılık yapan Ahmed ve Mahmud Muna'nın gözaltı süresini onayladı. Mahkeme, iki kitapçının 'tahrik edici' yayınlar yaptığını iddia eden İsrail polisinin kararını destekledi. Avrupa Birliği ve diğer diplomatik temsilciler duruşmayı takip etti.

İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "tahrik edici kitaplar sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Filistinlinin bir günlük gözaltı süresini onadı.

Mahkeme, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Educational Bookshop" isimli kitapçıda çalışan Ahmed ve Mahmud Muna hakkında bir alt mahkemenin verdiği bir günlük gözaltı kararını bozmadı.

Aynı zamanda amca ile yeğen olan iki kitapçı hakkında İsrail Sulh Mahkemesinin verdiği 5 günlük ev hapsi ile 20 gün boyunca kitapçı dükkanlarından uzaklaştırma kararının da geçerli olduğu bildirildi.

AB'nin içinde yer aldığı 10 diplomatik temsilcilikten destek

Avrupa Birliğinin (AB) Filistin Temsilciliği'nin yanı sıra, Belçika, Fransa,, İrlanda, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Finlandiya ve İtalya'nın diplomatik misyonlarından temsilciler Kudüs'teki duruşmayı izledi.

AB Filistin Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşmada, İsrail polisinin iki kitapçıyı gözaltına almasını kaygıyla izlediklerini belirterek, "bunun ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu, bu tür baskıların durması gerektiğini" kaydetti.

İsrailli edebiyatçılardan açıklama

İsrail'de yazarlar, şairler, kültür enstitüleri ve kitapçılar, yaptıkları ortak açıklamayla, Ahmed Muna ve Mahmud Muna'nın gözaltına alınması karşısında "büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını" duyurdu.

Şair Heinrich Heine'nin "Tarihten biliyoruz ki nerede kitaplar yakılırsa, sonunda orada insanlar da yakılır." sözlerine yer verilen açıklamada, "Kitaplara el konulduğu, kitapçıların gözaltına alındığı bir yerde ifade, özgürlük, mülk ve yaşam hakkının ihlalinin çok yakın olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail polisinden kitapçıya baskın

İsrail polisi, pazar akşamı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıya baskın düzenlemiş ve Filistinli 2 kitapçıyı gözaltına almıştı.

Baskında bazı kitaplara el koyan İsrail polisi, söz konusu dükkanların sahibi Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı da gözaltına almıştı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistin tarihi ve Kudüs'e dair eserlerin satıldığı dükkanlardaki kitapların "tahrik edici olduğu" iddia edilmişti.

Çocuk boyama kitabına dahi el koydular

Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen olan kitapçıları gözaltı merkezine götürmüştü.

Polisin açıklamasında, dükkanda el konulan kitaplar arasında "Nehirden Denize" isimli çocuk boyama kitabının da bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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