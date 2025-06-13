İsrail, Madleen Gemisindeki İnsan Hakları Aktivistlerini Givon Hapishanesinde Tutuyor

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İran'a yapılan saldırılar nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından, Madleen gemisinde alıkonulan 3 insan hakları aktivistinin İsrail'de tutulduğu ve gözaltındaki aktivistlerle avukatlarının görüşmek istediği bildirildi.

İran'a saldırılar nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından "Madleen" gemisinden alıkonulan 3 insan hakları aktivistinin İsrail'de kaldığı duyuruldu.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

"İsrail ile İran arasındaki mevcut gerginlik nedeniyle planlanan sınır dışı uçuşları aniden iptal edildi." ifadesine yer verilen açıklamada söz konusu 3 aktivistin Givon Hapishanesinde tutulmaya devam ettiği bildirildi.

Adalah avukatlarının gözaltındaki aktivistlerle görüşme talep ettiği aktarıldı.

Madleen gemisindeki 6 aktivist, dün sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanına getirilmişti.

Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin bugün öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmek üzere Givon Hapishanesinde tutulduğu duyurulmuştu.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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