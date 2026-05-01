İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri patlatarak neden olduğu yıkımın görüntülerini paylaştı

Güncelleme:
İsrail Ordu Sözcüsü, Bint Cubeyl'de 900'den fazla yapıyı yok ettiklerini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği ve yoğun saldırılar düzenlediği Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde neden olduğu yıkımın görüntülerini paylaştı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bint Cubeyl'deki İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

Bint Cubeyl'de hava saldırıları ve bomba döşenerek binaları havaya uçurduğu görüntüleri paylaşan Adraee, ilçede Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü 900'den fazla yapıyı imha ettiklerini kaydetti.

İsrailli Sözcü, bölgede Hizbullah mensubu olduğunu iddia ettiği 200'den fazla kişiyi öldürdüklerini iddia ederken eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 2000'lerin sonunda İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin ardından yaptığı meşhur konuşmanın adresi olan stadyumun da imha edildiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
