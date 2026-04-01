İsrail ordusu Beyrut yakınlarında düzenlediği iki saldırıda Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürdü

İsrail ordusu, Beyrut yakınlarında düzenlediği iki ayrı saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı ve bir mensubunu hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda iki kişi yaşamını yitirirken, ciddi maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Beyrut'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Halde beldesine saldırı düzenlemişti.

Halde'de otoyoldaki bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüş ve çevrede ciddi hasar meydana gelmişti.

İsrail ordusunun Dahiye'ye art arda düzenlediği 3 saldırıda çok sayıda araçta yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Altın değerindeki künara kameralı önlem

Tek bir tanesi dahi altın değerinde! Ağaçlardaki kameralarla korunuyor
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

Yasak aşkı bakanı koltuğundan etti, kocasının da görüntüleri çıktı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı