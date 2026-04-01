İsrail ordusu Beyrut yakınlarında düzenlediği iki saldırıda Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürdü
İsrail ordusu, Beyrut yakınlarında düzenlediği iki ayrı saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı ve bir mensubunu hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda iki kişi yaşamını yitirirken, ciddi maddi hasar meydana geldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Beyrut'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Halde beldesine saldırı düzenlemişti.
Halde'de otoyoldaki bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüş ve çevrede ciddi hasar meydana gelmişti.
İsrail ordusunun Dahiye'ye art arda düzenlediği 3 saldırıda çok sayıda araçta yangın çıkmıştı.