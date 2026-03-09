Haberler

İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'da 1 milyonun üzerinde kişiyi sürgün ettiklerini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da düzenledikleri saldırılar sonucunda 1 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. Bahsedilen saldırılar, Kuzey Komutanlığı'na yönelik ziyaretinde detaylandırıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yoğun saldırılara giriştikleri Lübnan'da bir milyon kişiyi zorla yerinden ettiklerini duyurdu.

Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı'na yaptığı ziyarette, Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un belirli mahalleleri için çıkardıkları sürgün emri ve yaptıkları şiddetli saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çıkardıkları sürgün emriyle 500 bin, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 4 mahalle için çıkardıkları zorla tahliye emriyle de 650 bin kişiyi zorla yerinden ettiklerini söyledi.

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çarşamba sürgün emri çıkartmıştı. Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısı ise 5 Mart'ta yapılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini söyleyen Katz, Hizbullah'ın üst düzey askeri yetkililerinden birinin Ebu Hüseyin Raab'ı öldürdüklerini iddia etti.

Lübnan'a yaptıkları saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Katz, oluşan fırsatı değerlendirip saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu