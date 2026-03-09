İsrail, Lübnan'da 3 Katlı Bir Binayı Vurdu: 19 Ölü

SİR El-GHARBİYEH, 9 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Sir El-Gharbiyeh kasabasında İsrail hava saldırısında hasar gören bir bina, 8 Mart 2026.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının şafak vakti Nabatiye kentindeki Sir El-Gharbiyeh kasabasına hava saldırısı düzenleyerek, 3 katlı bir binayı vurduğunu ve 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua