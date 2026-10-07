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İsrail, Kuneytra'da 20 araçlık konvoyla bir sivili yaralayıp alıkoydu

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İsrail ordusu, 20 araçlık konvoyla Kuneytra'nın Cebbeta el Hışab beldesine baskın düzenleyip bir sivili yaralayarak alıkoydu. Şam yönetimi, İsrail'in 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirterek işgal edilen topraklardan çekilmesini istiyor.

Suriye'de ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra'nın Cebbeta el Hışab beldesinde bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, 20 araçtan oluşan konvoyla Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Cebbeta el Hışab beldesine baskın düzenledi.

Burada bir kişiye ateş açan İsrail, söz konusu kişiyi yaraladıktan sonra alıkoydu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Suriye yönetimi, İsrail'in işgal ettiği tüm topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
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