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Bm: İsrail Kısıtlamaları Nedeniyle Gazze'ye Ulaştırılan Yardım Miktarı Azaldı

Bm: İsrail Kısıtlamaları Nedeniyle Gazze'ye Ulaştırılan Yardım Miktarı Azaldı
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BM ve ortaklarının Gazze'ye ulaştırdığı yardım miktarı, İsrail'in uyguladığı kısıtlama ve kapatmalar nedeniyle haziran ayında mayıs ayına göre 4.600'den fazla palet azaldı. OCHA, sınır kapılarının kapalı olması ve malzeme kısıtlamalarının yardımı sınırladığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsrail makamlarının uyguladığı kısıtlama ve kapatmalar, haziran ayında BM ve ortakları tarafından Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının azalmasına yol açtı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı dışındaki tüm geçiş noktalarının kargo geçişine kapalı olması nedeniyle yardım kuruluşları ile özel sektörün Gazze'ye ulaştırabildiği yardım miktarının sınırlı kaldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, belirli türdeki malzemelere yönelik kısıtlamaların sürdüğü ifade edildi.

OCHA, hafta sonu boyunca BM'nin tek açık geçiş noktasından gıda ve yakıt sevkiyatını sürdürdüğünü bildirdi. Ancak veriler, haziran ayında Gazze'ye ulaştırılan toplam yardım miktarının mayıs ayındaki 46.600 palete kıyasla 4.600'den fazla palet azaldığını gösterdi.

OCHA ayrıca, "Geçtiğimiz hafta, prensipte onaylanan Mısır kaynaklı malzemelerin yalnızca yüzde 42'si ile Aşdod limanından gelen malzemelerin yüzde 65'i Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınabildi" açıklamasında bulundu.

Açıklamasında diğer gelişmelere de değinen OCHA, başta çocuklar olmak üzere Batı Şeria'daki sivillerin güvenliği ve refahına ilişkin endişelerin sürdüğünü belirtti.

Ofis pazar günü İsrail güçlerinin Kudüs yakınlarındaki Kalendiya Mülteci Kampı'nda 16 yaşındaki bir genci vurarak öldürdüğünü ve iki çocuğu ise bacaklarından vurarak yaraladığını kaydetti.

BM İnsan Hakları Ofisi ise, İsrail güçlerinin Ramallah'ta bulunan bir köyün ana girişindeki kapıyı açmayı reddederek ambulansın geçişini engellemesi sonucu dört aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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