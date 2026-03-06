Haberler

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıkladı.

  • İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını hedef aldı.
  • İsrail askeri yetkilileri, sığınağın yaklaşık 50 savaş uçağıyla bombalandığını duyurdu.
  • İsrail ordusu, sığınağın imha edilmesinin İran'ın komuta ve kontrol kapasitesine ciddi zarar verdiğini savundu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağının hedef alındığını açıkladı. İsrail askeri yetkilileri, operasyon kapsamında sığınağın yaklaşık 50 savaş uçağıyla bombalandığını duyurdu.

"100 BOMBA ATILDI" İDDİASI

İsrail Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda, İran yönetiminin üst düzey isimlerinin toplandığı öne sürülen bölgeye yaklaşık 100 bomba bırakıldığı iddia edildi. İsrail ordusu, söz konusu sığınağın imha edilmesinin İran'ın komuta ve kontrol kapasitesine ciddi zarar verdiğini savundu.

SAVAŞI BURADAN YÖNETİYORLARDI

Askeri kaynaklar, yeraltı sığınağının liderlik yerleşkesinin altında inşa edildiğini ve İran yönetimi tarafından savaşın yönetilmesi için güvenli bir acil durum merkezi olarak kullanıldığını belirtti. Kaynaklar ayrıca Ayetullah Ali Hamaney'in bu sığınağı kullanmaya fırsat bulamadan hayatını kaybettiğini öne sürdü.

TÜM GÖZLER BÖLGEDE

Bölgede gerilim tırmanırken saldırıya ilişkin İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahran'daki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

