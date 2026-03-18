İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nı hava saldırısında hedef aldığını iddia etti
İsrail ordusunun, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürüldü.
İsrail ordusunun, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürüldü.
İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ordu, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı Hatib'ı hedef aldı.
Haberde, İsrailli bir yetkili tarafından söz konusu saldırının doğrulandığı ileri sürüldü.
İran'dan ise Hatib'e yönelik saldırı iddialarına dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu