İsrail, İran'ın Nükleer Programına Karşı Saldırı Başlattı

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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik önleyici bir saldırı başlattığını duyurdu. Saldırıda onlarca jetin katıldığı ve İran'ın farklı bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik taarruzların gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu.

İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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