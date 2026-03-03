İsrail, İran'ın gizli Min-Zedai nükleer tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli kapasiteyi geliştirmede kullandığını iddia ettiği gizli Min-Zedai tesisine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılar kapsamında Tahran yönetiminin askeri nükleer kapasitesine zarar vermek iddiasıyla, nükleer silah kapasitesine ilişkin çeşitli hedeflere saldırı düzenlediklerini savundu.

Waweya, "İran nükleer silah grubunun ağır darbe almasına rağmen İran'ın askeri faaliyetlerini durdurmadığını" öne sürdüğü paylaşımında, "İran'ın nükleer silah için gerekli kapasiteyi geliştirmeye devam ettiği ve altyapıyı hava saldırılarına karşı korunaklı yer altı tesisine taşıdığını" iddia etti.

Söz konusu tesiste (Min-Zedai), nükleer silah sisteminin merkezi bir bileşenini geliştirmeye odaklanan bir grup nükleer bilim insanının faaliyet gösterdiğini savunan Waweya, "İsrail'in istihbarat birimlerinin bilim insanlarının faaliyetlerini izlemeyi sürdürdüğünü ve toplantı yerini tespit ederek gizli kompleksi hassas bir biçimde hedef aldığını" ileri sürdü.