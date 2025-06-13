İsrail, İran'ın Füze Saldırılarına Karşı Daha Sert Yanıt Vermeye Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail kabinesi, İran'ın füze saldırılarına tepki vermek üzere acil toplandı. Yetkililer, bir sonraki saldırı dalgasında daha güçlü bir karşılık verilmesinin planlandığını açıkladı. Son saldırılarda Tel Aviv'de patlamalar meydana geldi ve 7 kişi yaralandı.

(ANKARA) - ABD merkezli televizyon kanalı CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, "Kabinenin İran'ın füze saldırılarına yanıt vermek üzere acil toplandığını ve İsrail'in bir sonraki saldırı dalgasında daha sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" açıkladı. İran'ın saldırılarında Tel Aviv'de patlamalar meydana gelirken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN televizyon kanalına konuşan bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre, İsrail kabinesi, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek üzere "acil olarak" toplanıyor. Yetkili, İsrail'in "İran'a yönelik bir sonraki saldırı dalgasında daha da tırmanmasının beklendiğini" belirterek daha güçlü bir karşı saldırının planlandığını belirtti.

İran, bu akşam İsrail'in daha önce İran'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'e 150'den fazla balistik füze ve 100'den fazla insansız hava aracı fırlattı. Bu saldırı, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Gelen tehditlerin çoğunun engellendiği, 7 İsrailli'nin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, "İsrail'in savunma sistemlerinin aktif olarak tehditleri önlediğini ve devam eden tırmanışa hazırlandığını" doğruladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.