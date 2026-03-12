Haberler

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırıları sonrası Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek füzeleri önlemeye çalıştı.

TEL İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde çalan sirenlerin ardından önleyici füzelerin ateşlenmesiyle gökyüzünde güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, misilleme sonrası ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, önleme sırasında şarapnel parçalarının ülkenin orta kesimindeki bazı bölgelere düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
